Freikarten für die Anwenderkonferenz Biomassevergasung



Energie AUS PFLANZEN verschenkt drei Freikarten für die "Internationale Anwenderkonferenz Biomassevergasung". Die Tagung für Praktiker, Forschende und Interessierte findet am 5. Dezember in Innsbruck statt. Ganz einfach mitmachen: Schreiben Sie eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Stichwort IAKB – vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Die ersten drei Einsender gewinnen.



Organisiert wird die Konferenz von der Fördergesellschaft Erneuerbare Energien e.V. (FEE) in Zusammenarbeit mit der österreichischen Sektion der International Energy Agency (IEA) Bioenergy Task 33.





Gastgeber ist das Management Center Innsbruck (MCI). Eingeladen sind Referenten aus dem In- und Ausland, die einen tiefen Einblick zum Stand sowie den Chancen und Perspektiven der Biomassevergasung geben werden, Wissenschaftler und Techniker, die Vorschläge für neue und verbesserte Anwendungen und Ertüchtigungen vorstellen. Ein Vortrag wird sich beispielsweise der Klärschlammvergasung widmen. Den Schwerpunkt werden allerdings wie bisher Erfahrungsberichte von Anlagebetreibern unter anderem aus Finnland, Schottland und Luxemburg bilden, deren KWK-Systeme auf Basis von Holz funktionieren. Sie werden sowohl über die Ausweitung der Anwendung schon bewährter Fabrikate unter bisher noch wenig bekannten Bedingungen sprechen sowie Erfahrungen mit Fabrikaten vermitteln, die erst kürzlich auf den Markt kamen.



Im Anschluß an die Konferenz besteht die Möglichkeit, eine Anlage der Syncraft Engineering GmbH in Innsbruck zu besichtigen.



www.fee-ev.de