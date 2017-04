DBFZ startet jährliche Betreiberbefragung zum Betrieb von Biomasseanlagen

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Entwicklung von Biomasseanlagen in Deutschland führt das DBFZ auch in diesem Jahr wieder eine Befragung von Biomasseanlagen hinsichtlich des Anlagenbetriebes durch. Im Ergebnis sollen die Entwicklungen und Erfahrungen aus der Praxis zum Betrieb der Biomasseanlagen wissenschaftlich aufbereitet werden. Für die Durchführung der Befragung bittet das DBFZ die Anlagenbetreiber um ihre Unterstützung.



Im Rahmen der jährlichen, vom DBFZ durchgeführten Betreiberbefragung, sollen auch im laufenden Jahr 2017 wieder umfangreiche Daten zum Status Quo des Anlagenbestandes in Deutschland erhoben werden. Erfasst werden Leistungsdaten zur Biogasproduktion, Biogasaufbereitungsanlagen, Bioabfallvergärungsanlagen, Pflanzenöl-BHKW, Biomasse-HKW und Holzvergaser. Hierzu können Anlagenbetreiber/ Anlagenbetreiberinnen unter der unten genannten Internetadresse einen schriftlichen Fragebogen downloaden und Angaben zu den Leistungsdaten der von ihnen betriebenen Anlage vornehmen. Die Ergebnisse der Befragung werden dazu genutzt, die Entwicklungen im Bestand hinsichtlich technischer und umweltrelevanter Parameter darzustellen als auch den gesetzlichen Rahmen zur Förderung von Bioenergie zu begleiten und weiterzuentwickeln. Das DBFZ weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Antworten vertraulich behandelt werden und die erhobenen Daten ausschließlich in zusammengefasster, anonymisierter Form für die wissenschaftliche Bearbeitung verwendet werden. Eine Weitergabe personenbezogener Daten findet nicht statt.



Die Fragebögen stehen unter folgendem Link zur Verfügung: www.dbfz.de/betreiberbefragung